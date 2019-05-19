طمرة:حالة, غضب, تسود, المدينة, بعد, مقتل, الشاب, وسام, ياسين, واعلان, الاضراب,

تشهد مدينة طمرة حالة من الغضب والاستياء العارم بعد احداث العنف الاخيرة التي كانت اخرها جريمة قتل الشاب وسام ياسين الليلة الماضية .

بلدية طمرة عقدت اجتماع طارىء فجر اليوم الاحد تقرر فيه ما يلي:"1.العمل على انجاح الاضراب الذي اقر من قبل ادارة بلدية طمرة بالتشاور مع لجنة اولياء امور الطلاب المحلية لصباح اليوم الاحد في جميع المؤسسات في طمرة يشكل المدارس والمتاجر والمصالح في طمرة .2.اعلان عن مظاهرة واسعة يوم غد الاثنين امام مركز الشرطة في شفاعمرو ، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا على نطاق واسع.3.دعوة لاجتماع مكمل لجميع اعضاء المجلس البلدي والجنة الشعبية واللجان الجماهيرية والناشطين مساء اليوم الساعة 22:00 مساءا في بلدية طمرة لاتخاذ باقي القرارات والخطوات بشان مكافحة العنف والجريمة .هذا ضمن سلسلة من الاجراءات المستقبلية التي ستعمل ادارة بلدية طمرة على اتخاذها بشكل واسع يضمن شراكة شاملة مع جميع الاطر الشعبية والجماهيرية في طمرة .