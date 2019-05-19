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جوارديولا: حصد الثلاثية المحلية أصعب من الفوز بدوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، السبت، عقب تتويج فريقه بلقب كأس إنجلترا، باكتساح واتفورد (6-0)، أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من تحقيق لقب دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (ويمبلي) "أعشق دوري الأبطال، ولكن الفوز بهذه الثلاثية أكثر صعوبة".
وأصبح المان سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بجميع الألقاب المحلية في موسم واحد.
وبسؤاله حول إذا ما كان هذا هو الموسم الأفضل في مسيرته، أكد المدرب الإسباني أنه أحد أفضل مواسمه التدريبية.
وأوضح "أعتقد أنه ليس الأفضل، ولكنه يأتي ضمن الأفضل، أن أكون الأول (الذي يحقق هذا الإنجاز) يعني أننا ما زلنا الأفضل".
وحول إمكانية الحفاظ على نفس المستوى خلال الموسم المقبل، أكد: "حسنا، لقد فعلنا هذا الأسبوع الجاري بعد أن فزنا في الموسم الماضي باللقب بحصد 100 نقطة، هذا أمر مذهل، العودة للصيف ستكون مشابهة لهذا الموسم، مع وجود بطولة دوري الأمم، حيث كان كأس العالم قبل بداية الموسم الماضي".
جوارديولا: حصد الثلاثية المحلية أصعب من الفوز بدوري الأبطال




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