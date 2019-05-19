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الليلة:اغلاق انفاق الناصرة من الاتجاهين بسبب اعمال صيانة



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جاء في بيان صادر عن شرطة المروج أن انفاق الناصرة ستكون مغلقة من الاتجاهين اليوم الاحد بسبب اعمال صيانة في المكان .


وأفادت الناطقة بلسان الشرطة أن النفق سيغلق من الساعة التاسعة مساءا (21:00) حتى الساعة السادسة صباحاً (09:00) , الرجاء سلك طرق بديلة والاستعانة بتطبيق waze.
الليلة:اغلاق انفاق الناصرة من الاتجاهين بسبب اعمال صيانة




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