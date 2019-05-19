الليلة:اغلاق, انفاق, الناصرة, من, الاتجاهين, بسبب, اعمال, صيانة,

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج أن انفاق الناصرة ستكون مغلقة من الاتجاهين اليوم الاحد بسبب اعمال صيانة في المكان .

وأفادت الناطقة بلسان الشرطة أن النفق سيغلق من الساعة التاسعة مساءا (21:00) حتى الساعة السادسة صباحاً (09:00) , الرجاء سلك طرق بديلة والاستعانة بتطبيق waze.