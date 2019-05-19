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يوروفيجن 2019 : هولندا تفوز بالمسابقة في نسختها الرابعة والستين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز المغني الهولندي دانكن لورانس بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2019 التي جرت فعالياتها في تل أبيب في إسرائيل.


وحصدت هولندا 492 نقطة لتحل في المركز الأول بأغنية "اركاد".

وقال لورانس "هذا هو الحلم الكبير، الموسيقى تأتي أولاً ودائماً".

وكانت هولندا فازت آخر مرة بمسابقة يوروفيجن في عام 1975، واحتفى الجمهور بلورانس نهاية الحفل وشاركوه بغناء أغنيته الفائزة.

واحتلت إيطاليا المركز الثاني برصيد 465 نقطة، فيما احتلت روسيا المركز الثالث بـ 369 نقطة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة بعد حصولها على 3 نقاط من الجمهور بإجمالي 16 نقطة.

وشاركت المطربة مادونا في إحياء الحفل بتقديم مجموعة من أغانيها قبيل إعلان النتائج.

وقال المنظمون إن "ثمة فقرة في اللوحات الاستعراضية لمادونا لم يخطط لها مسبقا".

وقالت يوروفيجن إنه "خلال البث المباشر للحفل النهائي لمسابقة يوروفيجن ظهر اثنان من الراقصين وقد طبعت أعلام إسرائيلية وفلسطينية على ثيابهما".

وأضافت "لم يكن ذلك جزءاً من التدريبات، ومسابقة الأغنية الأوروبية ليست حدثاً سياسياً، وقد تم إعلام مادونا بالأمر".


وقال المنظمون إن أيسلندا قد تواجه عقوبة بعد رفعها الأعلام الفلسطينية خلال البث المباشر للحفل.

وأضافوا أنه خلال الحفل النهائي، رفع أعضاء من الفرقة الأيسلندية الأعلام الفلسطينية خلال الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور لهم.

وفي في بيان ، قالت يوروفيجن إن "عواقب هذا الإجراء" سيبحثها المجلس التنفيذي للمسابقة.

تصوير: AFP




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