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حالة الطقس:اجواء صافية معتدلة في معظم مناطق البلاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارأ نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء صافية معتدلة في معظم مناطق البلاد




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