مبابي يواصل ملاحقة ميسي في صراع ذهبي

سجل كيليان مبابي رقمًا مميزًا، بعدما أحرز هدفين في شباك ديجون، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 37 للدوري الفرنسي. ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مبابي بات أول لاعب فرنسي يصل إلى 32 هدفًا في موسم واحد بتاريخ مسابقة الدوري، منذ فيليبي جونديه لاعب نانت، والذي سجل 36 هدفًا بموسم (1965/1966). ويتصدر مبابي حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفًا، وبفارق 11 هدفًا عن نيكولاس بيبي جناح ليل. ويسعى مبابي للمنافسة على لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، حيث يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قائمة الهدافين برصيد 34 هدفًا. ويحل برشلونة ضيفًا على إيبار غدًا الأحد، في ختام منافسات الليجا، بينما يواجه باريس ستاد ريمس في ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة المقبل.