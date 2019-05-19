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غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد الأقصى المبارك واخلته من المعتكفين.

واوضح شهود عيان أن ضباط الشرطة اقتحموا الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر وطالبوا من المصلين في المساجد والساحات مغادرة الأقصى، ولدى اعتراضهم اقتحمت قوات الاحتلال الاقصى واخلته من المعتكفين (نسوة وكبار سن وشبان)، مهددة باستخدام القوة والاعتقال والأبعاد عن المسجد.

وأضاف شهود العيان أنَ المعتكفين توجهوا الى مسجد (المآذنة الحمراء) في منطقة باب الساهرة للمبيت بعد اخراجهم بالقوة من الاقصى.ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الاقصى الاسبوع الماضي عدة مرات واخلته من المعتكفين.
غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين




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