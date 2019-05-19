أجواء, رمضانية, مميزة, في, المدرسة, الإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة‎,

إيمانًا منها بأهمية تذويت وغرس قيم ومعاني شهر رمضان المبارك في نفوس الطلاب وتوعيتهم، وابتهاجًا مع بداية حلول الشهر الكريم، نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة برنامجًا رمضانيًا حافلًا للصفوف السابعة وذلك بمبادرة طيبة ورائعة وبإشراف مركزة طبقة السوابع المعلمة غادة خوري. بداية تم دخول الطلاب لقاعة المدرسة على أنغام أنشودة "أهلًا رمضان" بصوت ماهر زين واستقبلتهم مركزة طبقة السوابع المعلمة غادة خوري وافتتحت البرنامج بكلمتها، ثم استهل البرنامج بتلاوة آيات عطرة عن الصيام من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد الأحمد من الصف الثامن (ه)، بعد ذلك ألقى مدير المدرسة أُ. مشهور عباس كلمته وحيا المربين والمربيات والطلاب مؤكدًا أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النار ذاكرًا أن الصيام تهذيب للنفس ورمضان شهر السمو والارتقاء وشهر التسامي الإنساني، بعدها استمع الطلاب إلى أحاديث نبوية شريفة من المربي زهير أبو هلال وأناشيد رمضانية قدمتها جوقة المدرسة بقيادة معلمة الفنون مارلين خوري، وكانت مسرحية "رمضان علشانك" قدمتها طالبات الصف السابع (د) نادين كيلاني، لين سراحنة، مريم سرحان، وسيلة عباس، بيرلا مرجية، حيث تهدف المسرحية إلى تذويت القيم التربوية الدينية المختلفة من شهر رمضان عند الطلاب لأن شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة، وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأصدقاء كانوا يشجعون بعضهم حول أعمال السوء السخرية والاستهزاء من الناس إلى أن وقع معهم حادث معين. البرنامج مخصص للصفوف السابعة وقد نال مدى إعجاب مدير المدرسة ونائب المدير المربي نور الدين مصالحة مما تم استدعاء طلاب الصفوف الثامنة والتاسعة للمشاركة. كما وتم إستغلال حصص التربية من قبل مربين ومربيات الصفوف السابعة بفعالية إنتاجية للتلوين والتزيين تعليقات لأبواب الغرف تحث على صلاة الفجر والسحور في رمضان وفوائده. هذا وإستضافت المدرسة فضيلة الشيخ خالد الأحمد (أبو الشادي) إمام المسجد القديم في البلدة حيث قدم نصائح رمضانية قيمة وتحدث عن شهر رمضان المبارك فوائد وأحكام الصيام وشروط قبوله والحكمة من إرسال الأنبياء وحث الطلاب على التحلي بالأخلاق الفاضلة الحميدة والأعمال الصالحة وتزكية النفس وتم طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ من قبل الطلاب. وشكرت المعلمة غادة خوري باسمها وباسم مدير المدرسة أُ. مشهور عباس ونائب المدير المربي نور الدين مصالحة ومربين ومربيات الصفوف السابعة والطلاب حضرة الشيخ خالد الأحمد على رعايته المباشرة وحضوره المشرف للمدرسة وتبنيه لفكرة التعاون مع المدرسة في إقامة المحاضرات التي تساهم في تثقيف وتدعيم الطلاب خلال شهر رمضان المبارك وباسم طلاب وطالبات طبقة الصفوف السابعة تم تقديم الصدقة لفضيلة الشيخ. يُذكر أن هناك مسابقات على مدار طيلة الشهر وفي نهاية الشهر سوف يتم توزيع الجوائز على الصف الفائز. بدوره أشاد مدير المدرسة أُ. مشهور عباس بالبرنامج الغني والقيم والرائع وثمن جهود وتعاون المربين والمربيات وعبر عن سعادته بأجواء شهر رمضان المبارك وقال: "رمضان مدرسة تربوية روحية لتهذيب الأخلاق، فواجب المدرسة تنشئة الطلاب خاصة هذا الجيل على قيم رمضان العظيمة وتعزيزها في نفوسهم". وأضاف: "المدرسة تعمل كل ما بوسعها من أجل توفير البيئة التعليمية من خلال الفعاليات التي تجذب وتحبب الطلاب". وشكر الشيخ خالد الأحمد (أبو الشادي) إمام المسجد القديم على الموعظة الطيبة ومركزة طبقة الصفوف السابعة المعلمة غادة خوري على مبادرتها الطيبة والرائعة لتنظيم البرنامج ومعلمة الفنون مارلين خوري والمربين والمربيات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب متمنيًا أن يكون رمضان المبارك شهر خير ويمن وبركة للجميع.