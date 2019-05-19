طمرة:مقتل, الشاب, وسام, ياسين, بعد, ان, تعرض, لاطلاق, نار, واعلان, الاضراب, اليوم, بالمدينة,

لقي الشاب وسام جودات ياسين (46 عاما) من مدينة طمرة مصرعه بعد ان تعرض لاطلاق نار في المدينة مساء السبت. وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن رجل يبلغ من العمر 46 عاماً من سكان مدينة طمرة اصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار من سيارة في ساعة متأخرة من مساء السبت .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج وحالته وصفت بالخطيرة وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه الخطيرة.الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق . وقد اعلنت اللجنة الشعبية في طمرة الاضراب في المدينة اليوم الاحد احتجاجا على جريمة القتل واحداث العنف الاخيرة التي تشهدها المدينة.