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شبهات لجريمة قتل :العثور على جثة شخص في حيفا



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جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انها تلقت بلاغا عن رجل وعليه اثار دماء يمشي في احد شوارع المدينة ، الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وبعد فترة قصيرة تم العثور على جثة شخص عليها علامات عنف في شقة قريبة.
شبهات لجريمة قتل :العثور على جثة شخص في حيفا




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