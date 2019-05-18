شبهات لجريمة قتل :العثور على جثة شخص في حيفا

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انها تلقت بلاغا عن رجل وعليه اثار دماء يمشي في احد شوارع المدينة ، الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وبعد فترة قصيرة تم العثور على جثة شخص عليها علامات عنف في شقة قريبة.