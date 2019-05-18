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اصابة خطيرة في حادث ضرب وهرب بالناصرة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس في مفرق ام واصف بالناصرة مساء اليوم السبت.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب لمستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق حيث تبين ان السائق فر هاربا من المكان.

اصابة خطيرة في حادث ضرب وهرب بالناصرة




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