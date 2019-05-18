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فضيحة سياسية تطيح بنائب المستشار النمساوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فيما يعتبر هزة سياسية في النمسا، قدم زعيم حزب الحرية اليميني المتشدد هاينز كريستيان شتراخه استقالته من منصبه نائبا للمستشار. وأتي هذه التطورات بسبب نشر شريط فيديو امس يوثق قيام شتراخه بعرض عقود حكومية على شابة انتحلت هوية ابنة اخ ثري روسي، مقابل تلقي حزبه دعما ماليا خلال الانتخابات. وتم تصوير الشريط عام 2017 قبل الانتخابات النيابية في فيينا. 


وقال شتراخه إن ما تعرض له هو بمثابة اغتيال سياسي، موضحا مع ذلك انه يستقيل لدرء اضرار مستقبلية للحكومة. ويتوقع ان يعقد المستشار النمساوي سيبيستيان كورتس مؤتمر صحفيا بعد عدة ساعات للتطرق الى هذه القضية، حيث سيعلن عن اجراء انتخابات عامة وشيكة. في المقابل كان من المفترض ان يحصل على مساعدة سياسية له ولحزب الحرية الذي يرأسه. وأعلن شتراخه خلال مؤتمر صحفي ان المستشار سيبيستيان كورتس قبل استقالته. واعترف ان ما قام به في شريط الفيديو كان خطئا وينطوي على الغباء.
فضيحة سياسية تطيح بنائب المستشار النمساوي




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