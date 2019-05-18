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زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رسالة حاسمة بشأن طريقة عمله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وأكد زيدان، أنه صاحب القرار في ريال مدريد، وأنه سيرحل لو لم يستطع تنفيذ ما يريد.
ويستعد ريال مدريد لإنهاء موسم الليجا غدًا الأحد، بمواجهة ريال بيتيس، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".
وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "إنها المواجهة الأخيرة بالموسم، وعملنا جيدًا لإنهاء البطولة بشكل جيد، ونريد أن نودع مشجعينا، فقد كانت سنة مُعقدة، وسنعود أكثر حماسا، وأعمل لجعل الجماهير فخورة باللاعبين".
بيل ونافاس
وبسؤاله عن جاريث بيل، أجاب: "سيكون ضمن المجموعة، يمكنني أن أخبركم بذلك.. رحيله؟ لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك ونحن في نهاية الموسم، وسيكون هناك تغييرات".
وأضاف: "رحيل كيلور نافاس؟ لا أفكر في ذلك، ولا أريد أن أتحدث عما سيحدث العام المقبل، وهناك الكثير من الأقاويل، دعونا نركز على المباراة، وما قلته من قبل وأقوله حاليًا هو أن مركز حراسة المرمى سيكون واضحًا للغاية، ولا شيء أكثر".
وتابع: "لا أقول إن الصحافة تكذب، بل يمكن أن تكتبوا ما تريدون، ولا أحد يعرف بماذا تحدثت مع كيلور، وأنا قمت بذلك مع جميع اللاعبين".
وأوضح: "تغيير الخطاب مع نافاس؟ لا، وكيلور لديه عقد وسنرى ما سيحدث".
زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة




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