تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النائب جبارين: حظر فعالية يوم النكبة بجامعة تل أبيب سابقة خطيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أكد النائب د. يوسف جبارين أن قرار جامعة تل ابيب بحظر نشاطٍ للجبهة الطلابية في الحرم الجامعي بمناسبة يوم النكبة هو سابقة خطيرة في الاكاديميا الإسرائيلية ومس بحرية النشاط السياسي، كما واكد ان القرار يعكس خضوع الجامعة لضغوطات خارجية من قبل قوى سياسية يمينية متطرفة ضد نشاط الجبهة الطلابية وضد إقامة نشاطات حول موضوع النكبة.

 
وكانت جامعة تل ابيب قد رفضت المصادقة على نشاط للجبهة الطلابية باللغة العبرية بمناسبة يوم النكبة، تستضيف فيه المحاضر الجامعي وعضو الكنيست د. عوفر كسيف وسكرتيرة فرع الجبهة في تل ابيب المحاميّة نوعا ليفي. هذا وقد أبلغت جامعة تل ابيب الأربعاء الجبهة الطلابيّة بقرارها بحظر عقد النشاط المخطط للأسبوع القادم وذلك لتناقضه حسب ادعائها مع قانون النكبة الذي سنّته الكنيست عام 2011 وهو القانون الذي يعطي وزير المالية صلاحية تخفيض ميزانية أي "جسم" مموّل من قبل الدولة، في حال موّل هذا الجسم أي فعالية تعبر عن الحزن في يوم "استقلال" الدولة.
 
وأضاف جبارين أن "جوهر المؤسسات الاكاديمية هو ضمان النقاش الحرّ في الحيز العام وفي الحرم الجامعي، وتشجيع التفكير النقدي والابداعي على المستوى السياسي والاجتماعي. ان استخدام الجامعة لهذا القانون الفاشي يُشكل سابقة خطيرة في الاكاديميا، وخرقًا فاضحًا لقيم الديموقراطية وحرية التعبير، القيم التي تُعتبر رُكنا اساسيًا في المؤسسات الاكاديمية في العالم اجمع".
 
وكان جبارين قد توجه باسم كتلة الجبهة الى رئيس جامعة تل أبيب بروفيسور يوسف كوتلر، برسالة عاجلة، مطالبًا إياه بالتدخل الفوري من أجل الغاء هذا القرار المُجحف من قبل مكتب عميد الطلبة والسماح للجبهة الطلابية بإقامة نشاطها. كما وأكد جبارين في توجهه أن هذا القرار غير قانوني بشكل قاطع ويمس بشكل خطير حرية التعبير المكفولة لطلاب الجامعة.
 
واختتم جبارين حديثه قائلًا: "كل التحية لطلابنا ورفاقنا في الجبهة الطلابية الذين يصرون أن يحملوا الرواية التاريخية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، رغمًا عن كل القوانين الفاشية والعنصرية وسياسات كم الافواه. بوقفتنا النضالية الوحدوية، سنفرض على الجامعة ان تتراجع وسنفرض نشاطنا في الساحة."
النائب جبارين: حظر فعالية يوم النكبة بجامعة تل أبيب سابقة خطيرة




كلمات متعلقة

النائب, جبارين:, حظر, فعالية, يوم, النكبة, بجامعة, تل, أبيب, سابقة, خطيرة,

تابعونــا

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-05-22 | 19:34:12

أحيا المركز الطبي باده - بوريا طول الأسبوع الماضي بين 12 و 17 أيار/ مايو “أسبوع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابداعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاوفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع الشيخ دنون خردة حريق قرية تجميع الواح سبست مادة مسرطنة اطفاء عكا زفولون وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دمويانقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافتاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com