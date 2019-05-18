تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عماد تلحمي بعد منحه جائزة الاقتصاد من جامعة تل ابيب يضاعفها ويخصصها للطالبات العربيات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



منحت هذا الاسبوع جامعة تل ابيب جائزة الاقتصاد على اسم "هوغو رومنسيانو" للعام 2019 للمبادر ورجل الاعمال ابن قرية عسفيا مؤسس ورئيس شركة بابكم سينترز، عماد تلحمي، وذلك في حفل مهيب حضره مئات الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية الاعتبارية في البلاد، وهو اول عربي يحصل على الجائزة.   وفي خطوة مميزة أعلن تلحمي انه يتبرع بقيمة الجائزة المالية ويضيف نفس المبلغ منه بشكل شخصي ليتم توزيعها كمنح دراسية على الطالبات العربيات في جامعة تل ابيب، اللواتي يدرس مواضيع التكنلوجيا والعلوم الدقيقة.   وقد تم منح الجائزة لتلحمي خلال الاجتماع الدوري السنوي لمجلس امناء الجامعة الذي عقد يوم الجمعة الاخير، وتعتبر الجائزة من ابرز واهم الجوائز التي تمنح في المجال الاقتصادي حيث عللت اللجنة المانحة قرارها بما قدمه تلحمي للاقتصاد في البلاد من خلال المناصب التي اشغلها على صعيد الدولة وعلى الصعيد الدولي اضافة الى ما قدمه للاقتصاد في مناطق الضواحي البعيدة عن المركز وذلك من خلال اقامته لمبادرات اقتصادية واجتماعية كان ابرزها تأسيس شركة بابكم سينترز التي تأسست قبل اكثر من عشرة اعوام في المنطقة الصناعية تيفين، وبدأت في اقل من ثلاثين موظفًا واليوم تشغل ما يقارب 2500 موظف في ستة مراكز في البلاد من الشمال حتى الجنوب.  وشددت اللجنة المانحة للجائزة على ما قدمه رجل الاعمال تلحمي في الجانب الاجتماعي من خلال تشغيل فئات مختلفة في المجتمع خاصة النساء واصحاب الاحتياجات الخاصة.  وخلال كلمته اما الحضور قال تلحمي "اعتبر الجائزة لكل المجتمع العربي ولكل المؤسسات والشركات التي تعمل برؤيةٍ اقتصادية اجتماعية وهي نتيجة للعمل المتفاني لكل الموظفين في الشركات التي قمت بتأسيسها منها بابكم سينترز وشركة تكوين لان الجائزة ورغم انها شخصية الا انها نتيجة عمل جماعي دؤوب لكل موظف في الشركة" واضاف تلحمي في كلمته اما الحضور "علينا كمبادرين واقتصاديين ان نرى مصلحة المجتمع بالتساوي مع مصلحة الشركة التي نديرها والعمل على تطوير الاقتصاد من خلال تطوير التواصل والعلاقات بين المجتمع الواحد والمجتمعات والشعوب المختلفة محليا وعالمُا".     وتعبر جائزة هوغو رمنسيانو احدى اهم الجوائز في مجال الاقتصاد وتطوير التكنلوجيا وتطوير الابحاث، وهي على اسم رجل الاعمال هوغو رمنسيانو الذي نشط وعمل في مجال تطوير صناعة الملبوسات والاقمشة وتم في السابق منحها لشخصيات قامت بتطوير منتجات وبرامج تكنولوجية عالمية قسم كبير منها دخل التاريخ منهم كبار شركة اينتيل وشركة ويز وشركة تشيك بوينت وغيرهم. .





كلمات متعلقة

عماد, تلحمي, بعد, منحه, جائزة, الاقتصاد, من, جامعة, تل, ابيب, يضاعفها, ويخصصها, للطالبات, العربيات,

تابعونــا

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-05-22 | 19:34:12

أحيا المركز الطبي باده - بوريا طول الأسبوع الماضي بين 12 و 17 أيار/ مايو “أسبوع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة جلجولية افعى على الشرطي أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت تأييد دعم داعش المزرعة مشتبه تنظيم اعتقال الزرعة قرية الشرطة مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةاصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلحادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com