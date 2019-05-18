عماد, تلحمي, بعد, منحه, جائزة, الاقتصاد, من, جامعة, تل, ابيب, يضاعفها, ويخصصها, للطالبات, العربيات,

منحت هذا الاسبوع جامعة تل ابيب جائزة الاقتصاد على اسم "هوغو رومنسيانو" للعام 2019 للمبادر ورجل الاعمال ابن قرية عسفيا مؤسس ورئيس شركة بابكم سينترز، عماد تلحمي، وذلك في حفل مهيب حضره مئات الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية الاعتبارية في البلاد، وهو اول عربي يحصل على الجائزة. وفي خطوة مميزة أعلن تلحمي انه يتبرع بقيمة الجائزة المالية ويضيف نفس المبلغ منه بشكل شخصي ليتم توزيعها كمنح دراسية على الطالبات العربيات في جامعة تل ابيب، اللواتي يدرس مواضيع التكنلوجيا والعلوم الدقيقة. وقد تم منح الجائزة لتلحمي خلال الاجتماع الدوري السنوي لمجلس امناء الجامعة الذي عقد يوم الجمعة الاخير، وتعتبر الجائزة من ابرز واهم الجوائز التي تمنح في المجال الاقتصادي حيث عللت اللجنة المانحة قرارها بما قدمه تلحمي للاقتصاد في البلاد من خلال المناصب التي اشغلها على صعيد الدولة وعلى الصعيد الدولي اضافة الى ما قدمه للاقتصاد في مناطق الضواحي البعيدة عن المركز وذلك من خلال اقامته لمبادرات اقتصادية واجتماعية كان ابرزها تأسيس شركة بابكم سينترز التي تأسست قبل اكثر من عشرة اعوام في المنطقة الصناعية تيفين، وبدأت في اقل من ثلاثين موظفًا واليوم تشغل ما يقارب 2500 موظف في ستة مراكز في البلاد من الشمال حتى الجنوب. وشددت اللجنة المانحة للجائزة على ما قدمه رجل الاعمال تلحمي في الجانب الاجتماعي من خلال تشغيل فئات مختلفة في المجتمع خاصة النساء واصحاب الاحتياجات الخاصة. وخلال كلمته اما الحضور قال تلحمي "اعتبر الجائزة لكل المجتمع العربي ولكل المؤسسات والشركات التي تعمل برؤيةٍ اقتصادية اجتماعية وهي نتيجة للعمل المتفاني لكل الموظفين في الشركات التي قمت بتأسيسها منها بابكم سينترز وشركة تكوين لان الجائزة ورغم انها شخصية الا انها نتيجة عمل جماعي دؤوب لكل موظف في الشركة" واضاف تلحمي في كلمته اما الحضور "علينا كمبادرين واقتصاديين ان نرى مصلحة المجتمع بالتساوي مع مصلحة الشركة التي نديرها والعمل على تطوير الاقتصاد من خلال تطوير التواصل والعلاقات بين المجتمع الواحد والمجتمعات والشعوب المختلفة محليا وعالمُا". وتعبر جائزة هوغو رمنسيانو احدى اهم الجوائز في مجال الاقتصاد وتطوير التكنلوجيا وتطوير الابحاث، وهي على اسم رجل الاعمال هوغو رمنسيانو الذي نشط وعمل في مجال تطوير صناعة الملبوسات والاقمشة وتم في السابق منحها لشخصيات قامت بتطوير منتجات وبرامج تكنولوجية عالمية قسم كبير منها دخل التاريخ منهم كبار شركة اينتيل وشركة ويز وشركة تشيك بوينت وغيرهم. .