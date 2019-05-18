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ضمن سلسلة محاضرات:رهط تستضيف الشيخ عكرمة صبري



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في اجواء ايمانية وروحانية مقدسية، وبحضور الشيخ حماد ابو دعابس رئيس الحركة لإسلامية، والشيخ فايز ابو صهيبان رئيس البلدية ،استضافت مدينة رهط الدكتور الشيخ عكرمة صبري، امام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، في مسجد الإخاء، وذلك ليحاضر امام حشد وجمهور غفير، عن المسجد الاقصى واهمية الرباط فيه ومن أجله.


هذه المحاضرة هي الثانية من سلسلة محاضرات تقوم على تنظيمها الحركة الاسلامية في مدينة في المساجد.

الشيخ الدكتور  عكرمة صبري ثمن غاليا هذه الدعوة وشكر كل من قام على ذلك!
الشيخ نواف الطوري - رئيس الحركة الإسلامية في رهط شكر كل من حضر، مشددا على اهمية اغتنام هذه الاوقات للتقرب الى الله زلفى




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