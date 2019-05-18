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لبلبة: أفهم عادل إمام من عينيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مداخلة هاتفية للبلبة في برنامج “القاهرة اليوم”، قالت: “عادل إمام يطيل من عمر الناس، لأن الضحك يطيل العمر، وهو دائما يسعدنا”.


وتابعت: “أنا سعيدة باحتفال القنوات بعيد ميلاد عادل إمام الذي أثرى الفن بأعماله”.وأضافت: “عملت معه كثيرا وأفهمه من عينيه، وأعلم متى سيخرج عن السيناريو ويضع لمساته”.
لبلبة: أفهم عادل إمام من عينيه




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