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اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر




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