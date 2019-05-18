اسرائيل:, حماس, اطلقت, 3, صواريخ, باتجاه, البحر,

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مجلس الأمن يناقش آخر التطورات بشأن قضية فلسطين 2019-05-22 | 23:27:53 بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...

مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة 2019-05-22 | 20:55:50 أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...

7 حرائق في مستوطنات "الغلاف" بسبب بالونات حارقة 2019-05-22 | 16:49:55 أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات...

فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة 2019-05-19 | 20:34:48 قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...

غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين 2019-05-19 | 07:00:19 افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد...

47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة 2019-05-15 | 17:28:12 افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي...

اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني 2019-05-13 | 00:01:39 قالت مصادر فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية أخلت المسجد الأقصى المبارك من...

الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40 2019-05-12 | 14:21:16 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيران عودة الحروب وحسن...

بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس 2019-05-11 | 20:27:46 ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تعهدت بتوسيع مساحة الصيد البحري الى خمسة...