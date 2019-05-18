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كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أرسل الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سون، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن احتجاجه على مصادرة سفينة تجارية لكوريا من قبل السلطات الأمريكية.  وجاء في نص الرسالة أن "الولايات المتحدة ارتكبت فعلًا غير قانوني وغير مقبول بمصادرتها سفينة تجارية تابعة لكوريا الديمقراطية وسحبها إلى جزيرة ساموا الأمريكية، وهي مستعمرة أمريكية، لزعمها أن هذه السفينة انتهكت القانون المحلي الأمريكي، وأكد ممثل كوريا الشمالية لدى الامم المتحدة، أن هذا التصرف فى نقل الملكية اظهر بوضوح ان الولايات المتحدة بالفعل دولة عصابات لا تهتم بالقانون الدولي على الإطلاق".  ووفقا للجانب الكوري، فإن الإجراءات الأمريكية في الساحة الدولية بناء على قرار الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، غير قانونية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وشدد في نص الرسالة "لا يمكن بأي حال أن تخضع دولة ذات سيادة لسلطة دولة أخرى، وهذا مبدأ شائع في القانون الدولي".  كما أوضح ممثل كوريا الشمالية، أن السفينة التجارية تابعة إلى سيادة دولة كوريا الشمالية، وبالتالي فإن قبض الولايات المتحدة عليها "تعد انتهاكًا لسيادة الجمهورية الشعبية، منتهكةً بشدة ميثاق الأمم المتحدة"، ويلخص الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بالقول أنه "يجب على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ تدابير طارئة وبالتالي المساهمة في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإثبات عدالة الأمم المتحدة".  يذكر أن القضاء الأمريكي أعلن سابقا احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات، وهو أمر محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تعد سفينة الشحن "وايز أونست" واحدة من أكبر سفن كوريا الديمقراطية.  رفعت الإدارة الأمريكية دعوى مدنية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في هذا الشأن، حيث تسعى السلطات الأمريكية إلى مصادرة سفينة الشحن.
كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات




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