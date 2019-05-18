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طعن رجل أمن وسرقة مسدسه في كفرياسيف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن رجل أمن يبلغ من العمر 50 عاماً اصابة بجراح طفيفة بعد أن تعرض للطعن من قبل مجهول الليلة الماضية .

وأضاف البيان أن الشرطة تحقق بسرقة مسدس رجل أمن عندما كان عائداً من عمله بعد منتصف الليلة الماضية , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المشتبه على الفور .
طعن رجل أمن وسرقة مسدسه في كفرياسيف




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