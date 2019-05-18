طعن, رجل, أمن, وسرقة, مسدسه, في, كفرياسيف,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن رجل أمن يبلغ من العمر 50 عاماً اصابة بجراح طفيفة بعد أن تعرض للطعن من قبل مجهول الليلة الماضية .

وأضاف البيان أن الشرطة تحقق بسرقة مسدس رجل أمن عندما كان عائداً من عمله بعد منتصف الليلة الماضية , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المشتبه على الفور .