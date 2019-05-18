الكشف, عن, رد, فعل, رونالدو, على, رحيل, أليجري,

أعلن يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، انفصاله عن مدربه، ماسيمليانو أليجري، بنهاية هذا الموسم، بعد 5 مواسم قضاها مع البيانكونيري. ووفقًا لما ذكرته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإنَّ أليجري أبلغ لاعبي يوفنتوس، صباح اليوم، برحيله عن النادي بنهاية الموسم، الذي سينقضي بعد جولتين، سيلعب فيهما الفريق أمام أتالانتا، وسامبدوريا، في ختام الكالتشيو.

وذكرت الشبكة أن أليجري قال للاعبيه: "يوم الأحد ستكون آخر مباراة لبارزالي، ولي أيضًا على أليانز ستاديوم (ضد أتالانتا)".ومن جانبه، طالب كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي، زملاءه بحسن توديع أليجري، قائلًا لهم: "يوم الأحد سنلعب من أجله". وانتشرت العديد من التقارير مؤخرًا، التي تشير إلى أن يوفنتوس حدد بديل أليجري، وهو الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي.وواصل البيانكونيري هيمنته على لقب الدوري الإيطالي، هذا الموسم، لكنه خسر سباق الكأس مبكرًا، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، على يد أياكس أمستردام.