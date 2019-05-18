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هذا هو مصير الدهون بعد إنقاص الوزن!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يهتم كثير من الناس بالبحث عن الأنواع المختلفة لحميات إنقاص الوزن، ويعتقد كثير منهم أن الدهون التي يفقدها الجسم مع خسارة الوزن تتحول إلى طاقة، لكن دراسة حديثة خالفت هذا المعتقد الشائع بمفاجئة ستذهل الجميع.

وفي التفاصيل، خلص العالمان روبن ميرمان عالم فيزياء وأندرو براون عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون إلى أن مصير الدهون المفقودة ينقسم إلى قسمين، تتحول كمية منها إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الرئة أثناء التنفس، فيما يصبح الجزء المتبقي من الدهون عبارة عن ماء، يخرج من جسم الإنسان عن طريق البول أو العرق أو الدموع، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.
هواء وماءبمعنى أنك إذا خسرت 10 كلغ من وزنك الزائد، فإن 8.4 كلغ منها ستخرج عن طريق الرئة، والـ1.6 المتبقية ستتحول إلى ماء.
مما يعني أن القدر الأكبر من الدهون التي يفقدها الجسم يخرج عن طريق الرئة، الأمر الذي جعل الباحثين القائمين على هذه الدراسة يؤكدان أن زيادة معدل التنفس أو مقدار الأكسجين الذي تتنفسه يمكن أن يعزز عملية الأيض بشكل كبير، الأمر الذي يمكن تحقيقه بممارسة الرياضة لمدة ساعة يومياً.
هذا هو مصير الدهون بعد إنقاص الوزن!




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