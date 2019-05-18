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حريق يسفر عن اضرار لمنزل وسيارة في الزرازير



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر انه في بلدة الزرازير حريق شب فجر اليوم في مخزن وسياره ورينجر بساحة منزل ,طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصره عملت على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق .
حريق يسفر عن اضرار لمنزل وسيارة في الزرازير




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