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الطقس:انخفاض ملموس على درجات الحرارة



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اليوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل ويسود جو معتدل في كافة المناطق بإستثناء الغورية منها وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. .
الطقس:انخفاض ملموس على درجات الحرارة




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