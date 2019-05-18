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هازارد يعوق انضمام صلاح لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مسؤولي النادي، بحاجته لعنصر هجومي جديد، إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القريب من الانضمام لصفوف الفريق الملكي.

ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن زيدان حدد محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ليكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي، الذي سيضم هازارد وبنزيما.
لكن الموقع أكد صعوبة انتقال صلاح لريال مدريد، في الموسم المقبل، باعتباره أحد أهم نجوم الريدز، بالإضافة إلى عدم امتلاك النادي الملكي للمال الكافي، للجمع بين صلاح وهازارد في فترة انتقالات واحدة.
وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد ذكرت أمس أن لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بات قريبًا من نادي العاصمة الإسبانية، مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو).
وهو ما يشير إلى أن ريال مدريد، يعلم صعوبة ضم الفرعون المصري، بحسب الموقع الإنجليزي.
هازارد يعوق انضمام صلاح لريال مدريد




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