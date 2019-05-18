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ديرحنا تفجع بوفاة الشاب حمد دوخي(18عاماً)



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توفي في بلدة دير حنا مساء الجمعة الشاب حمد اياد دوخي البالغ من العمر 18 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض منذ فترة طويلة .


وقد وقع الخبر كالصاعقة على عائلة المرحوم واصدقائه , انا لله وانا اليه راجعون .
ديرحنا تفجع بوفاة الشاب حمد دوخي(18عاماً)




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