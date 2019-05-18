نتنياهو, يرحب, بقرار, البرلمان, الألماني, إدانة, حركة, بي, دي, إس, اللاسامية,

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار البرلمان الألماني إدانة حركة المقاطعة ضد إسرائيل بي دي إس. واعرب السيد نتنياهو عن أمله في ان يؤدي القرار الى اتخاذ خطوات عملية داعيًا دولا أخرى الى تبني تشريع مماثل.

وقد صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي اس) ويعرفها باللاسامية. وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب. وخلال النقاش الذي جرى في البوندستاغ تم ذكر مسابقة الغناء الأوروبي (أوروفيزيون) المقامة في تل ابيب أكثر من مرة التي تقاطعها حركة (بي دي إس ) وتدعو الى مقاطعتها. وورد أيضًا في الجلسة ان الحركة استخدمت في دعايتها شعار الأوروفيزيون وعليه صليب معقوف.