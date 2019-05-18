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اصابة شابين باطلاق نار في مقهى بمدينة ام الفحم



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أصيب شابين بعد منتصف الليلة بجراح اثر اطلاق نار بمقهى في حي الباطن بمدينة أم الفحم , الطواقم الطبية نقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
اصابة شابين باطلاق نار في مقهى بمدينة ام الفحم




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