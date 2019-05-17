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تقليد ميسي أعلى وسام في كتالونيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسلم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وسام القديس "سانت جوردي"، وهو أعلى الأوسمة في إقليم كتالونيا، تقديرا لإسهاماته في مجال كرة القدم والمشاريع الاجتماعية لفائدة الشعب الكتالوني.



وتقلد النجم الأرجنتيني الوسام في حفل رسمي، وظهر مبتسما، وهو ما دفع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تكتب "ميسي يبتسم أخيرا منذ إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول"، حيث ظهر في اللقاء الأخير أمام خيتافي حزينا ولم يحتفل بالهدف الثاني لفريقه (2-0).



ولم يتحدث النجم الأرجنتيني خلال الحفل، لكنه نشر تغريدة عبر حسابه في "فيسوك" تعبر عن فخره بالجائزة، وكتب: "أنا فخور جدا للحصول على تقدير وجائزة أعتز بها كثيرا، بالنظر للأهمية التي تمثلها للمجتمع الكتالوني، شكرا على هذه الجائزة".




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