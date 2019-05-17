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صور - عشرات الاف المصلين يتوافدون الى الاقصى



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 يتوافد عشرات آلاف المواطنين من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 الى الاقصى لأداء الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.



الشرطة  قد سمحت  بالدخول لمن تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما من الرجال فيما سمح لجميع النساء. 


وتشهد الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس  ازمة مرورية بسبب احتشاد العشرات من المواطنين الذين يسعون إلى الوصول للقدس  وسط اجراءات إسرائيلية مشددة.




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