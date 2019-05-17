ماذا, يحدث, لجسمك, إذا, تناولت, 3, حبات, تمر, يوميا؟,

لا يعد التمر طعاما ذا قيمة غذائية كبيرة، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية بحيث يغدو من الضروري تواجده على المائدة بشكل يومي.

ويوفر التمر طعاما لذيذا، مغذيا وجيدا للصحة، ويجب أن تحاول تضمينه في النظام الغذائي اليومي، وفي هذا التقرير نوضح الفوائد الصحية الهامة التي يمكن لهذه المادة الغذائية توفيرها في حال تناول 3 حبات منها بشكل يومي:1-تحسين صحة العظام:وفقا للدكتورة جولي غاردن من جامعة ولاية نورث داكوتا، فإن التمر يحتوي على البورون، الذي يعزز صحة العظام.وأظهرت دراسات سابقة أن البورون يساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التي تقوي العظام وتحارب أمراضا مثل هشاشة العظام.2-تحسين صحة الجهاز الهضمي:يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب نظامنا الهضمي الألياف من أجل العمل بشكل صحيح.وتمنع الألياف الإمساك وتنشط حركات الأمعاء، وأثبتت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتناولون التمر بانتظام يكون لديهم نظام هضمي يعمل بشكل أفضل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.3-تساعدك على محاربة الإجهاد والاكتئاب:يحتوي التمر على فيتامين "بي 6" الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، ما يحسن صحة الدماغ.ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين "بي 6" بالاكتئاب، وكلما زاد تناولنا للفيتامين، كان شعورنا أفضل ليس جسديا فحسب، بل وذهنيا أيضا.4-يمنح زيادة كبيرة في الطاقة:التمور غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.5-تساعد في تجنب أمراض القلب:خلصت دراسات سابقة إلى أن التمور تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.وعلاوة على ذلك، فهي مصدر غني للبوتاسيوم، والذي، حسب الدراسات، يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلا عن الأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب.6- تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون:التمر يحمي نظامنا الهضمي وأمعاءه من البكتيريا الضارة وبالتالي يقلل من خطر انتشارها في القولون.ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون التمور يزيدون بانتظام من نمو النوع الجيد من البكتيريا التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.7-تخفف من أعراض الحساسية الموسمية:يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، ولكن لحسن الحظ، للتمور تأثير إيجابي على هذه الحالات، حيث أظهرت دراسة أن التمر فعال في تقليل العديد من علامات الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.8-تساعد على فقدان الوزن:يمكن أن تساعد التمور في تخفيف الوزن حيث أن الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتمنع طفرات الجلوكوز في الدم.علاوة على ذلك، تحتوي التمور على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينوليك والكاروتينات، ما يساعد على تخليص الجسم من السموم وتسهل الهضم، وتزيد الأيض، وبالتالي فقدان الوزن.