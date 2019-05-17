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صابر الرباعي: شرائي لبيت “ذكرى” صدفة غريبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنان صابر الرباعي أن شراءه لمنزل الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كان صدفة غريبة، ولكنها جميلة جدا، موضحا أن ما زال يمتلك البيت حتى الآن.



وأضاف الرباعي، خلال لقائه في برنامج “عايشة شو” على قناة النهار، أنه ذهب لشراء منزل، فوجد “كوثر” شقيقة الراحلة، فاندهش من وجودها وسألها، فأخبرته أنه منزل ذكرى، فقرر شراءه فورا.

 ولفت إلى أن الساحة الفنية والتونسية فقدت صوت لن يتكرر برحيل ذكرى، مشيرا إلى أن حققت نجاحا في الأغاني المصرية والتونسية والليبية والخليجية.


وتابع: “أحب الاستماع لصوت ذكرى أكثر من أغني لها، سواء أغانيها الخاصة، أو الأغاني التي قدمتها لكبار المطربين، وجمعتنا حفلات كثيرة”.




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