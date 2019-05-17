محاضرة, للمحامي, قيس, ناصر, في, جامعة, حيفا, عن, مخطط, الطنطور,

في إطار فعاليات أسبوع النكبة، قدم المحامي قيس يوسف ناصر محاضرة في جامعة حيفا عن مخطط المدينة الجديدة على أراضي الجديدة المكر (الطنطور)، وذلك في اطار امسية دراسية عن المخطط أعدتها الكتل الطلابية العربية في جامعة حيفا .وقد تناول المحامي قيس ناصر في محاضرته الجوانب القانونية للمخطط وبين عدة امور في المخطط تجسد السياسات القطرية التي تتجاهل حوائج المجتمع العربي الحقيقية والتي تتعامل معه باسلوب الفرض والاقصاء، ومنها طرح المخطط دون فحص مسبق للبدائل وتحريكه دون التشاور مع المجلس المحلي والسكان واصحاب الاراضي وهو المتضررون الاساسيون من المخطط.ويذكر ان المحامي قيس ناصر يمثل المجلس المحلي الجديدة المكر في نضاله لاسقاط المخطط وقد قدم مؤخرا اعتراضا قانونيا شاملا على المخطط وذلك بالتعاون مع البروفيسور يوسف جبارين الذي دعم اعتراض المجلس بتقرير تخطيطيّ يفند المخطط.تخللت الامسية الدراسية أيضا محاضرات للمخطط عروة سويطات والناشط صائب منصور من اللجنة الشعبية الجديدة المكر الذين تناولا الجوانب الاجتماعية والشعبية للمخطط.