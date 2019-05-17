اعتقال, رجل, 42, عاما, من, احدى, قرى, الجليل, بشبهة, تقديم, مخدرات, لابنتيه, القاصرات, والاعتداء, عليهما, جنسيا,

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال رجلا يبلغ من العمر 42 عاما من احدى القرى في الجليل بشبهة تقديمه مخجرات لطفلتيه (6 ، 14 عاما) القاصرات , ومن ثم إلإعتداء عليهما جنسياً.

تم اعتقال الرجل بعد بلاغ وصل الشرطة امس .وستنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .صورة توضيحية ...