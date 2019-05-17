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اعتقال رجل 42 عاما من احدى قرى الجليل بشبهة تقديم مخدرات لابنتيه القاصرات والاعتداء عليهما جنسيا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء الشمال رجلا يبلغ من العمر  42 عاما  من احدى القرى في الجليل بشبهة  تقديمه مخجرات لطفلتيه (6 ، 14 عاما)  القاصرات , ومن ثم إلإعتداء عليهما جنسياً.



تم اعتقال الرجل بعد بلاغ وصل الشرطة امس .


وستنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله لاستكمال التحقيق معه .


صورة توضيحية ...




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