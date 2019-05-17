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غزة تستعد لجمعة"مارثون العودة"



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يستعد الغزيون للمشاركة في فعاليات جمعة "مارثون العودة " رفضا للحصار والاغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.


وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاغ غزة.




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