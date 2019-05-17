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دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه
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2019-05-23 09:43:51
الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء!
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2019-05-23 09:35:25
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2019-05-23 09:33:43
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2019-05-23 09:31:53
بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين
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الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل
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2019-05-23 06:20:32
روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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2019-05-23 01:32:05
اطلاق نار على فرع بنك في سخنين
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2019-05-22 23:35:55
نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا
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بنتلي تتحول إلى دبابة
2019-05-17 10:05:33
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بنتلي تتحول إلى دبابة
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