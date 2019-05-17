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النجمة التركية ديلان دينيز ترتدي 800 ألف يورو.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حضرت الفنانة التركية ديلان دينيز حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 المقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية.



ديلان حضرت الحفل باعتبارها وجه إعلاني لإحدى ماركات المجوهرات، وقد سرقت النجمة التركية الأنظار بإطلالة لافتة ارتدت فيها فستان نيلي شفاف، مكشوف الكتفين، متزينة بماكياج هادئ ناسب أناقة فستانها.


أما التفصيل الأبرز في طلّة ديلان، والذي كان حديث وسائل الإعلام العالمية، كان طقم المجوهرات الذي ارتدته ويصل ثمنه لـ800 ألف يورو.



من ناحية أخرى، يُعرض لديلان دينيز حالياً الموسم الثاني من مسلسل «الحفرة» الذي تشارك في بطولته أمام أراس بولوت إينملي، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً، واحتل الصدارة ما بين المسلسلات المعروضة حالياً في تركيا، وذلك على مدى موسميه.


على الجانب الشخصي، انفصلت الفنانة التركية ديلان دينيز عن حبيبها، النجم بيركان سوكولو، وذلك بعد قصة حب قصيرة جداً، لم تستمر سوى 3 أشهر، حيث ارتبطت ديلان ببيركان يناير الماضي، بعد أشهر قليلة على انفصالها عن  حبيبها السابق النجم فرقان انديش.




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