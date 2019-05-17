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سليماني قائد فيلق القدس الايراني : استعدوا للحرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير استخباراتية بريطانية النقاب عن لقاء سري جمع قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، مع عدد من حلفاء إيران، يخبرهم فيها بضرورة الاستعداد للحرب.



ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الخميس، تقريرا، نقلت فيه معلومات استخباراتية عن مصدرين رفيعين، قالا فيها إن سليماني عقد اجتماعا سريا في العاصمة العراقية، بغداد، مع عدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وقال لهم فيها بوضوح: "استعدوا للحرب".


وقال المصدران: وردت إلينا معلومات مؤكدة أن قائد فيلق القدس أجرى هذا الاجتماع، وبسببه تم رفع مستويات التهديد للقوات البريطانية في العراق لأقصى درجة.


ووفقا لتلك المصادر، قال سليمان في الاجتماع:هذه ليست دعوة لرفع السلاح حاليا، لكن النفير لم يعد بعيدا".


وقالت المصادر إنه بسبب هذا الاجتماع، قررت السفارتين الأمريكية والبريطانية، إجلاء الدبلوماسيين غير الضروريين عن السفارة الأمريكية في بغداد وأربيل، ورفع درجة التهديد في القواعد الأمريكية في العراق إلى أقصى درجة.


وأوضحت المصادر أن عدد من قيادات "الحشد الشعبي" كانت حاضرة في هذا الاجتماع مع سليماني، وعبر عدد من المسؤولين الغربيين عن غضبهم من وجود قيادات الحشد الشعبي في هذا اللقاء لعدد من القيادات العراقية، وفقا لتلك المصادر.




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