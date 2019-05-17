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فيديو وصور - احباط محاولة تهريب اسلحة من الاردن الى البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة مؤخرا 3 شبان من باقة الغربية واخر من قرية زيمر بشبهة محاولة تهريب سلاح من الاردن الى البلاد.



وتم اعتقال المشتبهين مؤخرا وتقديمهم للمحكمة اذ جرى  تقديم لوائح اتهام بحقهم وضبط الاسلحة .




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