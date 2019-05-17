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اجواء شديدة الحرارة



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 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط  احيانا والليل والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.



وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


وغدا السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية  غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والاحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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