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عيلبون : اصابة شابة سقطت عن علو وحالتها متوسطة



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شابة تبلغ من العمر ١٧ عاما اصيبت بجراح متوسطة اثر سقوطها عن طابقين في بلدة عيلبون.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقل الشابة لاستكمال العلاج في مستشفى بوريا.

الشرطة باشرت التحقيق.

عيلبون : اصابة شابة سقطت عن علو وحالتها متوسطة




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