عيلبون, :, اصابة, شابة, سقطت, عن, علو, وحالتها, متوسطة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقل الشابة لاستكمال العلاج في مستشفى بوريا.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقل الشابة لاستكمال العلاج في مستشفى بوريا.
الشرطة باشرت التحقيق.
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