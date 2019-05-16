عيلبون, :, اصابة, شابة, سقطت, عن, علو, وحالتها, متوسطة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقل الشابة لاستكمال العلاج في مستشفى بوريا.

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شابة تبلغ من العمر ١٧ عاما اصيبت بجراح متوسطة اثر سقوطها عن طابقين في بلدة عيلبون.

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