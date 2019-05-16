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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في الرملة



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أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى اساف هروفيه ووصفت حالته بالخطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في الرملة




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