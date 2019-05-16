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"وداعا"ً أيتها النكبة



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



قبل 71 عاماً, وبعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل, اجتاح الشعب الفلسطيني الشعور بالبلبلة والغليان.  صودرت أراضيه وهُجّر أهله وطرد أصحاب الأرض من منازلهم.. وقامت حروب أخرى وضمت إسرائيل إليها مناطق أخرى من فلسطين بعد حرب 67.. وأُعلن عن "يوم الأرض" وقامت الانتفاضة..  ومنذ 71 عاماً ما زال الشعب الفلسطيني مستمراً في كفاحه من أجل قيام دولة فلسطين ومحاربة فكرة أطلقها شارون آنذاك أن الضفة الشرقية من نهر الأردن هي الدولة الفلسطينية.  رغم احتلال المناطق والإعلان عن القدس مدينة موحدة وعاصمة إسرائيل بقيت معزولة عن دول الشرق الأوسط ولم تعُد أوروبا تساندها كما كان في السابق.ولم يبق لإسرائيل إلا أمريكا التي تتصارع مع روسيا والصين في محاولة كل منهم لسحب البساط من تحت أقدام الطرف الآخر متاجرين بثقافة القوة والحرب.. أما ثقافة السلام فيبدو أنها غير مجدية.  على إسرائيل أن تأخذ القرار الذي تظن أنه صعب في عملية السلام وأن تعترف بقيام دولة فلسطين الى جانبها والقدس الشرقية عاصمتها.. وألا تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني حتى لا تبقى طائراً يُغرد خارج السرب.  وتقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ويتوقف شعبها عن البكاء على الأطلال.. "وداعاً" أيتها النكبة..  *     *     *اليوروڤيجن  مسابقة أغان تقام كل عام تُشارك فيها أكثر من 40 دولة ويتابعها الملايين.   الدولة الفائزة تستضيف في العام التالي المسابقة التي عادة تُقام في عاصمة الدولة الفائزة.  لن تُقام المسابقة هذه المرة في العاصمة لأن الإعلام العالمي الذي يغطي أحداث المنطقة والرأي العام في الدول المشاركة أعربوا عن رفضهم المشاركة إذا ما أُقيمت في القدس.. مما اضطر إسرائيل الى الإعلان عن تل - أبيب مكان إقامة اليوروڤيجن, رغم تصريح الوزيرة ريچيڤ آنذاك: إما أن يُقام اليوروڤيجن في القدس أو لا...ورغم هذا وذاك يبدو أن الحضور العالمي إلى اليوروڤيجن في تل ابيب لم يرتق الى مستوى التوقعات..  هل الحملات الاحتجاجية في بعض دول أوروبا, مثل فرنسا واسبانيا وبريطانيا, وبعض الشعارات أثرت؟ ومن بينها:  - إسرائيل لا تستطيع إخفاء الاحتلال والأبرتهايد خلف يوروڤيچن 2019.  - بناء الجدران بين الناس هو علامة نظام ابرتهايد.  - إسرائيل تستخدم الفن لصرف النظر عن جرائم الحرب التي ترتكبها - جينفير لوپيز لا تذهبي.    - افتحوا قلوبكم لأطفال فلسطين.  - الحب لا يكلف شيئاً, لكن الاحتلال الإسرائيلي يكلف الفلسطينيين الحرية والعدل والمساواة.- لا تدعي موسيقاك تغطي انعدام العدل - رسالة للمغنية مادونا.*     *     *بدها شوية توضيح...- الدرع الواقي لنتنياهو هو الحصول على الحصانة بتمرير قانون يسعى اليه حاليا يضمن: لا مُحاكمات قبل انتهاء ولايته الجديدة!! مش حلوة هاي اللعبة الديمقراطية...

- السلام لن يتحقق ولن يصبح إنجازاً تاريخياً مسبوقاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. والأقلية العربية ستواجه المزيد والكثير من العنصرية...
- الحدود الجديدة دائماً جدار شاهق وعشرات الحرائق...
- بصق إسرائيلي في تل ابيب على السفير الپولندي.. رئيس وزراء پولندا وصف ما حدث بأنه عمل عدواني ينم عن كراهية الغير.
                                                                              ڤيدا مشعور
"وداعا"ً أيتها النكبة




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