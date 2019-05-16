رسميا.., إنتر, ميلان, يحبط, ريال, مدريد,

أفسد إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، مخطط ريال مدريد، لضم نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن إنتر ميلان، تجديد عقد الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار، حتى عام 2023.وقال النادي، عبر موقعه الرسمي: "سويًا لأننا معا أقوى.. ميلان سكرينيار وإنتر لهما نفس الأهداف. ولهذا السبب تم تمديد عقد المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو/ حزيران 2023".وانضم سكرينيار إلى إنتر في صيف 2017 قادمًا من سامبدوريا.وبهذا التجديد قطع الإنتر الطريق على الأندية الكبرى التي كانت مهتمة بضم المدافع السلوفاكي، وأبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومان سيتي.وخاض سكرينيار 44 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم في جميع المسابقات، وصنع هدفين.وأعرب سكرينيار، عن سعادته بتجديد عقده مع النيراتزوري، مؤكدًا أنه تفوض مع النادي بصفة شخصية.وقال سكرينيار، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا سعيد وفخور لكوني سأرتدي هذا القميص 3 مواسم أخرى".وأضاف: "لقد انفصلت عن وكيل أعمالي وتفاوضت شخصيًا مع النادي. نحن على بُعد فوز واحد من العودة لدوري أبطال أوروبا، والذي يعد الشيء الأهم لنا، نريد أن نكون أفضل في الموسم المقبل".وتابع: "لقد نموت بسرعة في الإنتر، أديت بشكل جيد في مبارياتي القليلة الأولى ثم أعطاني المدرب الثقة".وواصل: "دعونا نفكر في المباراتين المقبلتين أولاً، ثم نرتاح قليلاً ومن ثم نعود للتفكير في كيفية تقليل الفجوة مع يوفنتوس، نريد أن نبدأ الموسم المقبل في حالة مميزة".وأتم سكرينيار: "لم أسجل أي هدف هذا الموسم، أتمنى فعل ذلك في المباراتين المقبلتين، أفتقد لذلك. هذا سيمنحني المزيد من الثقة".ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط من أجل ضمان التأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا.