بمناسبة, الشهر, الفضيل:, بنك, مركنتيل, يوزع, طرودًا, غذائية, كعادته, في, كل, سنة,

شهر رمضان هو شهر العطاء والخيرات، وبالتأكيد أن بنك مركنتيل يتبنى هذه المقولة ويتبعها في إطار عمله ونشاطه. فقد قام مديرا منطقتي الناصرة وعكّا، السيدان رياض دبيني وعوني أبو سالم، ومديرو فروع وموظفو بنك مركنتيل بتغليف وتحضير طرود غذائية وتوزيعها بالتعاون مع جمعيات متنوعة وأقسام الرفاه الاجتماعي في البلدات المختلفة. سادت عملية التوزيع أجواء وروح التعاون والفرح بالعطاء، تعاون الجميع في تحضير الطرود ومن ثم توزيعها بكل همة ونشاط. السيد رياض دبيني، مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة عقّب على مشاركة البنك السنوية في هذه المبادرة الكريمة قائلًا: "يُعرف بنك مركنتيل بمبادراته واهتمامه بالمشاركة بالكثير من الفعاليات لصالح المجتمع، ويسرّه دائمًا أن يقدم المساعدات قدر المستطاع. نحن نعرف المجتمع العربي اجتماعيًا واقتصاديًا ونعرف احتياجاته". وأضاف دبيني: "شهر رمضان هو شهر مميّز تلتقي فيه العائلات حول مائدة الإفطار، ورأينا بأنه فرصة رائعة للتبرّع بطرود غذائية تتيح المجال أمام العائلات بالاجتماع على مائدة الإفطار، يسعدني كون مركنتيل جزءًا من هذه المبادرة، ورمضان كريم". من جانبه، قال السيد عوني أبو سالم، مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة عكا: "كما هو الحال في كل سنة، نقوم فيها بتوزيع طرود غذائية في شهر رمضان، قرّرنا هذا العام أيضا الإستمرار في العمل الإجتماعي، لقد احتفل بنك مركنتيل مؤخرًا بمرور 100 عام على تأسيسه وتغمرني السعادة أن يكون توزيع الطرود أحد مشاريعنا الاجتماعية السنوية الذي انضمّت إليه فروع بنك مركنتيل في منطقتي الناصرة وعكّا، إذ أن العطاء بالنسبة إلينا أعظم من الأخذ، وسنستمر بهذا التقليد في السنوات المقبلة، وأنتهز الفرصة لأهنئ الجميع باسم كافّة طواقم بنك مركنتيل ورمضان كريم".