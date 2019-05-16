"لوريال":, حمرة, جديدة, قوية!,

Rouge Signature Lip Ink حمرة سائلة بنهاية "ماط" صامدة طول النهار ذات فرشاة مميزة لاستخدام دقيق وسهل. تمنح تغطية كاملة بألوان قوية وتترك شعوراً مريحاً على الشفتين. متوفرة بـ 9 ألوان من الكلاسيكي الى العصري.طريقة الاستخدام: ادهني الحمرة من الجزء الداخلي للشفة متجهة للخارج, الفرشاة تمنحك سيطرة دقيقة على حدود الشفاه. انتظري ثوانٍ معدودة حتى تجف للحصول على نهاية غير لامعة. السعر: 60 ش. تخفيض خاص في شهر أيار: 45 ش.