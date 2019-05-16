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اهالي المشهد يتظاهرون احتجاجاً على ازمة السير الخانقة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات من اهالي المشهد عصر اليوم الخميس على مدخل البلدة , احتجاجاً على ازمة السير الخانقة التي يشهدها الشارع الرئيسي الذي يمر من القرية يومياً .


شارك في التظاهرة التي نظمت من قبل اللجنة الشعبية العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية من البلدة , حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب الجهات المختصة بالتحرك وايجاد حل جذري للمشكلة التي اصبحت لا تطاق حسب تعبير المواطنين .

يشار الى أن الشارع الرئيسي من كفركنا الى الرينة مروراً من المشهد يشهد يومياً اختناقات مرورية كبيرة تستمر لعدة ساعات .




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