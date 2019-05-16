اهالي, المشهد, يتظاهرون, احتجاجاً, على, ازمة, السير, الخانقة,

تظاهر العشرات من اهالي المشهد عصر اليوم الخميس على مدخل البلدة , احتجاجاً على ازمة السير الخانقة التي يشهدها الشارع الرئيسي الذي يمر من القرية يومياً .

شارك في التظاهرة التي نظمت من قبل اللجنة الشعبية العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية من البلدة , حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب الجهات المختصة بالتحرك وايجاد حل جذري للمشكلة التي اصبحت لا تطاق حسب تعبير المواطنين .يشار الى أن الشارع الرئيسي من كفركنا الى الرينة مروراً من المشهد يشهد يومياً اختناقات مرورية كبيرة تستمر لعدة ساعات .