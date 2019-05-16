ضبط, سلاح, في, شقة, بالعفولة, واعتقال, شاب, من, اكسال,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :"الشرطة ضبطت سلاح من نوع"كارلو"داخل خزانة في مبنى شقق بمدينة العفولة .

الشرطة باشرت التحقيق منذ مطلع الشهر الماضي وبعد تحقيق استمر اسابيع عديدة اعتقلت الشرطة شاب من اكسال يبلغ من العمر 32 عاماً وتم تقديم لائحة اتهام بحقه .وفي بلدة الشبلي ضبطت الشرطة مسدس تم اخفاؤه داخل جدار , الشرطة اعتقلت شاب "20عاماً" وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل.