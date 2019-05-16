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ضبط سلاح في شقة بالعفولة واعتقال شاب من اكسال



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :"الشرطة ضبطت سلاح من نوع"كارلو"داخل خزانة في مبنى شقق بمدينة العفولة .

الشرطة باشرت التحقيق منذ مطلع الشهر الماضي وبعد تحقيق استمر اسابيع عديدة اعتقلت الشرطة شاب من اكسال يبلغ من العمر 32 عاماً وتم تقديم لائحة اتهام بحقه .

وفي بلدة الشبلي ضبطت الشرطة مسدس تم اخفاؤه داخل جدار , الشرطة اعتقلت شاب "20عاماً"  وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل.




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