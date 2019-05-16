تحرير, 440, مخالفة, سير, في, منطقة, المروج, خلال, الاسبوع, الاخير,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :"ضمن نشاط الشرطة للحد مظاهرة السياقة غير القانونية والحفاظ على سلامة الجمهور , قامت الشرطة بحملة سير واسعة في منطقة المروج خلال الاسبوع الاخير تم خلالها تحرير 440 مخالفة سير بينهم 20 مخالفة للدراجات النارية و23 مخالفة حق اولوية وعشرات المخالفات الاخرى ".

في قرية المقيبلة لاحظ شرطي بسائق سيارة خصوصية يقوم بمخالفة سير , خلال فحص تفاصيل السائق (19 عاماً)وصل افراد من عائلته واختفت السيارة من المكان , الشرطة قامت على الفور بالتحقيق وتبين أنه يقود سيارة والدته دون رخصة قيادة , بعد التحقيق تم حجز السيارة لمدة 30 يوماً وتقديم لائحة اتهام بحق السائق .اما في دبورية لاحظ شرطي بسائق يقوم بمخالفة سير , الشرطي طلب من السائق التوقف الا أنه لاذ بالفرار بسرعة وقاد بشكل متهور مما عرض حياة الناس للخطر , بعد تحقيق سريع تم اعتقال السائق (20 عاماًُ) وتبين أنه لا يملك رخصة قيادة .في صندلة الشرطة طلبت من سائق بالتوقف وخلال فحص تبين أن الحديث عن قاصر(17 عاماً) يقود دون رخصة قيادة .