تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:12:39 اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحرير 440 مخالفة سير في منطقة المروج خلال الاسبوع الاخير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :"ضمن نشاط الشرطة للحد مظاهرة السياقة غير القانونية والحفاظ على سلامة الجمهور , قامت الشرطة بحملة سير واسعة في منطقة المروج خلال الاسبوع الاخير تم خلالها تحرير 440 مخالفة سير بينهم 20 مخالفة للدراجات النارية و23 مخالفة حق اولوية وعشرات المخالفات الاخرى ".


في قرية المقيبلة لاحظ شرطي بسائق سيارة خصوصية يقوم بمخالفة سير , خلال فحص تفاصيل السائق (19 عاماً)وصل افراد من عائلته واختفت السيارة من المكان , الشرطة قامت على الفور بالتحقيق وتبين أنه يقود سيارة والدته دون رخصة قيادة , بعد التحقيق تم حجز السيارة لمدة 30 يوماً وتقديم لائحة اتهام بحق السائق .

اما في دبورية لاحظ شرطي بسائق يقوم بمخالفة سير , الشرطي طلب من السائق التوقف الا أنه لاذ بالفرار بسرعة وقاد بشكل متهور مما عرض حياة الناس للخطر , بعد تحقيق سريع تم اعتقال السائق (20 عاماًُ) وتبين أنه لا يملك رخصة قيادة .

في صندلة الشرطة طلبت من سائق بالتوقف وخلال فحص تبين أن الحديث عن قاصر(17 عاماً) يقود دون رخصة قيادة .
تحرير 440 مخالفة سير في منطقة المروج خلال الاسبوع الاخير




كلمات متعلقة

تحرير, 440, مخالفة, سير, في, منطقة, المروج, خلال, الاسبوع, الاخير,

تابعونــا

اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص اعتقال شاب بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة كاظم عاصلة بطاطا عرابة هدم بيته بيده مدينة تلقيه أمر هدم تنظيم مسطح خارج الارض مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةشاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار مصرع قتيلا عربيا 93 حوادث طرق قاتلة منذ بداية العام 2015شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com