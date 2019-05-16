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مصرع عامل سقط عن ارتفاع في بني براك



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لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر سقوطه عن 3 طبقات اثناء عمله في بني براك عصر اليوم الخميس .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل على الفور.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع عامل سقط عن ارتفاع في بني براك




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